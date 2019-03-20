Экс-глава Республики Алтай: на завалинке сидеть не буду

20.03.19 12:11

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ушедший в отставку с поста главы Республики Алтай Александр Бердников пожелал новому руководителю региона более эффективной работы.

"Конечно, более эффективной работы и победы на выборах. Республика сегодня в нормальном состоянии, но есть большой груз проблем, копившихся десятилетиями", - сказал А.Бердников агентству "Интерфакс-Сибирь".

Он также отметил, что получил "достойное предложение" о дальнейшем трудоустройстве.

"Работа достойная, в соответствии с моими профессиональными умениями. На завалинке точно сидеть не буду", - сказал он.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай", приняв отставку Александра Бердникова "по собственному желанию".

Также глава государства назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай.

А.Бердников был назначен президентом на пост главы региона в декабре 2005 года, в 2009 году его четырехлетний срок полномочий был продлен. В результате выборов 14 сентября 2014 года А.Бердников был избран на пост главы региона сроком на 5 лет.

О.Хорохордин родился в 1972 году в селе Глушинка соседнего с республикой региона - Алтайского края. Закончил Алтайскую академию экономики и права, работал в аппарате полпреда в Центрального федерального округа, в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет НП "ГЛОНАСС", а также занимает пост замруководителя секретариата председателя правительства РФ.