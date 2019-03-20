Бату Хасиков назначен и.о. главы Калмыкии

20.03.19 12:33

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича", - сказал Д.Песков.

Как сообщил сайт Кремля, В.Путин в среду провел рабочую встречу с Б.Хасиковым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его врио главы Калмыкии.

Позднее пресс-служба Кремля распространила сообщения о том, что В.Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия".

"В связи с заявлением главы Республики Калмыкия Орлова А.М. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю:

- Принять отставку Главы Республики Калмыкия Орлова А.М. по собственному желанию.

- Назначить Хасикова Бату Сергеевича временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия до вступления в должность лица, избранного главой республики Калмыкия", - цитирует пресс-служба Кремля текст указа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в среду глава Калмыкии Алексей Орлов заявил об отставке в видеообращении на своей странице в Facebook. "Я нахожусь на своем посту более восемь лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровне. Убежден, что этот курс главы нашего государства абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву. Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в этом году. Я ухожу со спокойной душой", - сказал А.Орлов.

А.Орлов окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Владеет английским, индонезийским и малайским языками.

Начал карьеру в 1984 году старшим инспектором "Сельхозпродэкспорт" в Москве, работал слесарем-сантехником Московского опытного завода "Агрегат" и начальником отдела профсоюзного центра обслуживания МИД СССР в Москве.

В органах госвласти с 1995 года - работал в постоянным представителем Калмыкии при президенте РФ - заместителем представителя правительства Калмыкии в Москве.

Был утвержден главой Калмыкии Народным Хуралом республики в 2010 году, а в 2014 году был переизбран на этот пост.

38-летний Б.Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти республики Калмыкия. С июня 2017 года - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Б.Хасиков также является лидером общероссийского общественного движения "За спортивную страну". Деятельность движения направлена на продвижение ценностей здорового образа жизни.