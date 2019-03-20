Отток населения из Сибири усилился в 2018г

20.03.19 12:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Росстат зарегистрировал усиление оттока населения из регионов Сибири, следует из материалов Новосибирскстата.

По итогам 2018 года миграционная убыль населения из Сибирского федерального округа составила 29 тыс. человек. В сравнении с 2017 годом это чуть лучше - в предыдущий период показатель составил 30,3 тыс. человек. Однако в 2017 году в статистику попадали Бурятия и Забайкалье, которые с ноября 2018 года входят в состав Дальневосточного федерального округа и более не учитываются Росстатом как сибирские регионы.

Без учета забайкальских регионов миграционная убыль населения из 10 регионов Сибири в 2017 году составила 18,9 тыс. человек.

Таким образом, в 2018 году отток населения усилился в 1,5 раза.

Миграционная прибыль среди сибирских регионов в 2018 году зафиксирована только в Новосибирской области - плюс 8 тыс. человек. Это меньше показателя предыдущего года (было 10,7 тыс. человек).

В Красноярском крае в 2017 году приток населения составил 929 человек, а в 2018 году он сменился оттоком - 278 человек.

Наибольшая миграционная убыль в 2018 году наблюдалась в Омской области, где число выбывших в другие государства и регионы РФ превысило прибывших на 12 тыс. человек.

Наиболее существенным стал рост оттока населения из Кемеровской области: если в 2017 году он составил 4,1 тыс. человек, то в 2018 году - 8,4 тыс. человек.

Замедлился отток населения из четырех регионов: Томской области (663 человека в 2018 году против 1,1 тыс. в 2017 году), Алтайского края (7,4 тыс. против 8,1 тыс.), Тувы (980 человек против 1,1 тыс.) и Иркутской области (5,91 тыс. против 5,93 тыс.).

По оценке Росстата на 1 января 2019 года население регионов Сибирского федерального округа составило 17,17 млн человек.