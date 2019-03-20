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20.03.19 12:25
Задержаны мошенники, обманывавшие ПФР при получении маткапитала в Сибири
"Лидер преступной группы в ряде регионов Сибири предлагала гражданам, которые имели право на получение маткапитала, заключить с нею фиктивные договоры займов якобы для покупки квартир. Подложные документы предоставляли в томское отделение Пенсионного фонда для возмещения выплаты займа", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, по выявленным эпизодам мошенники похитили из федерального бюджета более 2,5 млн рублей, общий размер нанесенного ущерба может составлять более 15 млн рублей.
Следователи с коллегами из ФСБ задержали подозреваемых в Краснодаре и Кемерове.
Членам группы инкриминируют ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Одного из них арестовали, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным.
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