Задержаны мошенники, обманывавшие ПФР при получении маткапитала в Сибири

20.03.19 12:25

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 марта. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"Лидер преступной группы в ряде регионов Сибири предлагала гражданам, которые имели право на получение маткапитала, заключить с нею фиктивные договоры займов якобы для покупки квартир. Подложные документы предоставляли в томское отделение Пенсионного фонда для возмещения выплаты займа", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, по выявленным эпизодам мошенники похитили из федерального бюджета более 2,5 млн рублей, общий размер нанесенного ущерба может составлять более 15 млн рублей.

Следователи с коллегами из ФСБ задержали подозреваемых в Краснодаре и Кемерове.

Членам группы инкриминируют ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Одного из них арестовали, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным.