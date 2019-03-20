Допуск к выборам губернатора Петербурга всех желающих сделает голосование честным - омбудсмен

20.03.19 12:32

© РИА Новости. Александр Хитров

20 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов убеждён, что предстоящие губернаторские выборы можно будет считать честными, только если к их участию будут допущены все желающие кандидаты от парламентских фракций.

"Честные выборы - это, в том числе, возможность сделать осознанный выбор на основе конкуренции, публичной дискуссии, сравнения альтернативных программ развития города. Сегодня нет уверенности, что у петербуржцев будут такие возможности на выборах губернатора. Прежде всего, это связано с пресловутым муниципальным фильтром, установленным сегодня в Петербурге на максимально жёстком уровне", - сказал А.Шишлов в среду, выступая перед депутатами городского парламента.

При этом он подчеркнул, что в теории муниципальный фильтр позволяет принять участие в выборах не менее чем восьми кандидатам.

"Даже при сегодняшнем 10-процентном муниципальном фильтре, даже в сегодняшних правовых условиях может быть обеспечение участия в выборах не менее восьми кандидатов. В Заксобрании шесть фракций, если они захотят выдвинуть своих кандидатов в губернаторы, они должны иметь такую возможность. Это будет первый тест, можно ли будет называть эти выборы честными, свободными, демократическими", - сказал он.

А.Шишлов добавил, что при обеспечении возможности регистрации кандидатами представителей парламентских фракций "можно будет говорить, что созданы предпосылки к честным выборам".

"Что касается совещаний по вопросам организации муниципальных выборов, то меня они беспокоят. Можно сколько угодно говорить, что выборы будут открытыми честными, но если к их организации подключается исполнительная власть, то работает административный ресурс, это машина, которая получила задание, и она будет работать на результат, она так устроена. Будут ли у нас честные выборы, зависит лишь от нас, но если их организация обсуждается на закрытых совещаниях, если на них не приглашаются журналисты, представители политических партий, то давайте делать выводы и, пока можно, менять эту практику. Надеюсь, что по нашим обращениям будет проведён анализ и приняты меры", - сказал он.