Новая индексация: в пенсии неработающих пенсионеров учтут прожиточный минимум
  
Смена власти: Новый глава Челябинской области намерен заняться проблемами экологии
   
Кто следующий: после отставки глав трех регионов эксперты ждут новых отставок
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
20.03.19 12:32

Допуск к выборам губернатора Петербурга всех желающих сделает голосование честным - омбудсмен

© РИА Новости. Александр Хитров
20 марта. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов убеждён, что предстоящие губернаторские выборы можно будет считать честными, только если к их участию будут допущены все желающие кандидаты от парламентских фракций.

"Честные выборы - это, в том числе, возможность сделать осознанный выбор на основе конкуренции, публичной дискуссии, сравнения альтернативных программ развития города. Сегодня нет уверенности, что у петербуржцев будут такие возможности на выборах губернатора. Прежде всего, это связано с пресловутым муниципальным фильтром, установленным сегодня в Петербурге на максимально жёстком уровне", - сказал А.Шишлов в среду, выступая перед депутатами городского парламента.

При этом он подчеркнул, что в теории муниципальный фильтр позволяет принять участие в выборах не менее чем восьми кандидатам.

"Даже при сегодняшнем 10-процентном муниципальном фильтре, даже в сегодняшних правовых условиях может быть обеспечение участия в выборах не менее восьми кандидатов. В Заксобрании шесть фракций, если они захотят выдвинуть своих кандидатов в губернаторы, они должны иметь такую возможность. Это будет первый тест, можно ли будет называть эти выборы честными, свободными, демократическими", - сказал он.

А.Шишлов добавил, что при обеспечении возможности регистрации кандидатами представителей парламентских фракций "можно будет говорить, что созданы предпосылки к честным выборам".

"Что касается совещаний по вопросам организации муниципальных выборов, то меня они беспокоят. Можно сколько угодно говорить, что выборы будут открытыми честными, но если к их организации подключается исполнительная власть, то работает административный ресурс, это машина, которая получила задание, и она будет работать на результат, она так устроена. Будут ли у нас честные выборы, зависит лишь от нас, но если их организация обсуждается на закрытых совещаниях, если на них не приглашаются журналисты, представители политических партий, то давайте делать выводы и, пока можно, менять эту практику. Надеюсь, что по нашим обращениям будет проведён анализ и приняты меры", - сказал он.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.19 15:29
Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале
.
  20.03.19 15:09
Документальные проекты, представленные на ММКФ, смогут претендовать на "Оскар"
.
  20.03.19 14:25
Девочку-"маугли", найденную в столичной квартире, выписывают из больницы
.
  20.03.19 13:14
На праздновании Навруза на ВДНХ ожидается участие порядка 40 тыс. человек
.
  20.03.19 12:52
Катки с искусственным льдом в Москве закроются 25 марта
.
  20.03.19 11:54
Медведев запретил "точечную" раздачу зданий, съезжающих в "Сити" министерств
.
  20.03.19 09:04
В Москве обновят медоборудование машин скорой помощи
.
  20.03.19 08:13
Все станции московского метро оснащены терминалами для бесконтактной оплаты проезда
.
  19.03.19 16:35
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
.
  19.03.19 15:33
Запуск Коммунарской линии Московского метро намечен на 2022-2023 годы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket