"Ипотечные каникулы" будут распространены на действующие договоры в виде исключения

20.03.19 12:38

© РИА Новости. Нина Зотина

20 марта. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин поддержал идею распространить действие закона об "ипотечных каникулах", который сейчас рассматривается в Госдуме, на уже существующие кредитные договоры, а не только вновь заключаемые.

Как сообщил глава государства на встрече с правительством, механизм "ипотечных каникул" для уже выданных кредитов будет исключением из правила "закон обратно силы не имеет".

Эта идея обсуждалась с ЦБ и была им одобрена, добавил президент.