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20.03.19 12:40
Центр паллиативной помощи создадут в Подмосковье
"Буквально вчера министерством здравоохранения Московской области принято решение о создании центра паллиативной медицинской помощи. Скорее всего он будет на базе госпиталя ветеранов войны", - сказал В.Романчук на конференции, посвященной паллиативной медпомощи, в МОНИКИ им. Владимирского.
Он добавил, что в центре планируется, в частности, разместить единый колл-центр, куда смогут звонить родственники больного с вопросами, как оказать ему помощь.
Главный внештатный специалист подмосковного Минздрава также заявил о необходимости формирования единого реестра паллиативных больных в Московской области для уточнения объема закупок для них лекарств.
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