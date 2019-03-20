Центр паллиативной помощи создадут в Подмосковье

20.03.19 12:40

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Московской области приняло решение о создании на территории региона центра паллиативной медпомощи, сообщил в среду главный внештатный специалист ведомства по паллиативной медпомощи Виктор Романчук.

"Буквально вчера министерством здравоохранения Московской области принято решение о создании центра паллиативной медицинской помощи. Скорее всего он будет на базе госпиталя ветеранов войны", - сказал В.Романчук на конференции, посвященной паллиативной медпомощи, в МОНИКИ им. Владимирского.

Он добавил, что в центре планируется, в частности, разместить единый колл-центр, куда смогут звонить родственники больного с вопросами, как оказать ему помощь.

Главный внештатный специалист подмосковного Минздрава также заявил о необходимости формирования единого реестра паллиативных больных в Московской области для уточнения объема закупок для них лекарств.