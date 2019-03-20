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20.03.19 12:47
Крупного лесопромышленника арестовали в Хабаровске по делу о мошенничестве с госденьгами
"Александр Пудовкин арестован на два месяца до 18 мая", - сообщил журналистам представитель суда.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, А. Пудовкин является генеральным директором ООО "УК БМ Групп", совладельцем ООО "Азия экспорт".
Кроме того, бизнесмен руководил ООО "Азия лес", ООО "БМ ДВ", а также владел долями в ООО "БМ ДВ", ООО "УК БМ Групп", ООО "Прималес".
Ранее суд в рамках того же уголовного дела арестовал до 17 мая бывшего зампреда правительства Василия Шихалева.
Как сообщалось, следственные органы возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали экс-чиновник правительства Хабаровского края, курировавший лесную отрасль, и гендиректор одной из местных компаний.
В ходе проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, по данным управления Генпрокуратуры, компания незаконно вырубила лес на сумму более 9 млн рублей.
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