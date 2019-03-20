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Жителям побережья Байкала разрешили получать землю в других территориях Иркутской области

© РИА Новости. Израиль Озерский
20 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на очередной сессии в среду приняли в окончательном чтении поправки в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан.

"Жители центральной экологической зоны Байкальской природной территории получили право выбора территории, на которой им могут быть бесплатно предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства", - сообщила пресс-служба регионального парламента.

В сообщении уточняется, что принятие данного законопроекта было обусловлена необходимостью снять ограничение, сужающее возможность реализации прав граждан, постоянно проживающих в центральной экологической зоне Байкала.

"Согласно вносимым изменениям, гражданин, проживающий в центральной экологической зоне Байкала, где сегодня запрещено строительство домов, может подать заявление о бесплатном предоставлении земельного участка, встать на учет и получить в собственность участок в любом поселении или городском округе Иркутской области", - говорится в пресс-релизе.

В аппарате Заксобрания агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что для жителей побережья Байкала убрали ограничение, внесенное в закон в 2016 году, согласно которому земельный участок можно бесплатно получить только по месту жительства.

"Остальные содержащиеся в законе ограничения, в том числе критерий нуждаемости, распространяются на жителей байкальского побережья так же, как на жителей других территорий Иркутской области. Так, право на бесплатное предоставление земли имеют только определенные категории граждан, среди которых многодетные семьи, не имеющие собственного жилья молодые семьи, ветераны, инвалиды и т.д.", - отметил сотрудник аппарата.

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