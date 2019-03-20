Кабмин обсудит продление программы материнского капитала ближе к 2021 году

20.03.19 13:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что кабинет министров готовится обсудить пролонгацию программы материнского (семейного) капитала за пределы 2021 года ближе к концу ее срока действия.

"Программа маткапитала имеет ограниченный срок действия, мы исходим из того, что ближе к этому сроку мы к этой дискуссии вернемся. Это мера, которая оказывает очень серьезное влияние, позитивно влияет на поддержку семей", - сказал М.Топилин журналистам в среду, отвечая на вопрос о продлении программы.

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что программа материнского капитала существенно стимулирует рождаемость, и с высокой долей вероятности ее действие будет продлено и после 2021 года.

В среду газета "Известия" сообщила, что подготовка предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года включена в план мероприятий стратегического планирования министерства труда и социальной защиты.