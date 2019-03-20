Выборы главы Калмыкии пройдут 8 сентября

20.03.19 13:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Выборы нового главы Калмыкии в связи с отставкой Алексея Орлова состоятся в единый день голосования 8 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в избирательной комиссии республики.

"Выборы главы республики состоятся 8 сентября, в Единый день голосования", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, А.Орлов в среду заявил об отставке в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в этом году. Я ухожу со спокойной душой (...). Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики: Калмыкия находится в поступательном движении. Многое сделано. Я убежден, что та кандидатура, которая будет предложена Владимиром Владимировичем Путиным, будем вами поддержана", - сказал А.Орлов.

В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.

А.Орлов был утвержден главой Калмыкии Народным Хуралом республики в 2010 году, а в 2014 году был переизбран на этот пост.