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Корью в Пермском крае с начала года заболели семь человек

© РИА Новости. Илья Питалев
20 марта. Interfax-Russia.ru - Корь выявлена у двух детей и пяти взрослых жителей Пермского края с начала текущего года, сообщил главный государственный санитарный врач региона Виталий Костарев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Поволжье" в Перми в среду.

"Из семи человек три человека были в Грузии в заразный период. Среди заболевших никто не вакцинировался ранее", - сказал В.Костарев.

При этом, как он отметил, "нельзя не сказать, что на территории Украины и Грузии наблюдается очень неблагоприятная ситуация с заболеваемостью корью", а Пермь, например, с закавказской республикой связывают регулярные авиаперевозки.

По словам В.Костарева, в 2018 году был зафиксирован один случай заболевания корью после посещения Крыма, а в 2016 и 2017 заболевших не было.

Он отметил, что причиной заболеваемости является отказ от вакцинации. Для профилактики заболевания в текущем году закуплено 15 тыс. доз вакцин.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе международного аэропорта "Пермь", впервые прямые регулярные авиарейсы из Перми в Грузию появились с июня 2018 года.

В конце января в Минздраве Грузии заявили, что в стране эпидемическая вспышка заболеваемости корью и ситуация может оказаться на грани эпидемии. В конце февраля было зафиксировано 2 тыс. 65 случаев заболевания корью. По информации Минздрава Грузии, это количество превышает показатели за весь 2018 год, когда было зафиксировано чуть более 2 тысяч случаев. По данным ведомства, в прошлом году было зафиксировано три смертельных случая заболевания корью, в частности, во всех трех случаях были дети, которые не были привиты.

Сообщалось также, что в текущем году в Ульяновской области, где корь не регистрировалась с 2015 года, медики зафиксировали 18 случаев заболевания. В Нижегородской области заболели 16 человек.

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