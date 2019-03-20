На праздновании Навруза на ВДНХ ожидается участие порядка 40 тыс. человек

20.03.19 13:14

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Праздник весеннего равноденствия "Навруз-2019" пройдет на территории ВДНХ 24 марта, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Приглашаем Вас на празднование Навруза, которое состоится 24 марта на ВДНХ. Площадкой проведения традиционно станет 75-павильон ВДНХ, где в течение дня - с 10:00 до 20:00 - для жителей и гостей столицы запланированы развлекательные мероприятия. Вход свободный", - сказал В.Сучков на пресс-конференции в среду.

По его словам, в 2016 году на праздник пришло 25 тысяч человек, а в 2017 - 37 тысяч. "В 2018 году было 39 тысяч человек, в этом году мы также ожидаем большое количество гостей", - сказал он, предупредив, что из-за большого наплыва людей вход в павильон может быть немного ограничен, как в прошлом году.

Как сообщил глава департамента, в этом году на празднике Навруз в рамках традиционного Фестиваля плова будет приготовлено в три раза больше этого блюда, чем раньше.

"В этом году будет порядка 30 или больше казанов, в прошлом году у нас даже не хватило плова. Если в 2017 году готовили около тонны риса, в прошлом году было около 1,5 тонн, в этом году у нас готовят около трех тонн риса. Раньше плов готовили представители диаспор, а в этом году будут готовить повара, которые специализируются на приготовлении этого блюда. Оценивать их будет профессиональное жюри", - сказал он.

В.Сучков также подчеркнул, что Навруз - это праздник не политический и не религиозный, а семейный.

"Мы предупредили представителей диаспор, что должна быть атмосфера дружбы, понимания и уважения. Люди пришли отдыхать, общаться, перенимать опыт, изучать традиции и обычаи", - сказал он.

Как говорится в пресс-релизе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, основной площадкой Навруза на ВДНХ станет зал "А" 75-го павильона. На его территории будут работать 18 национальных павильонов и 15 ресторанных двориков, в которых посетители смогут в формате выставки-ярмарки познакомиться с искусствами, ремеслами и традициями народов, отмечающих Навруз, а также отведать традиционные блюда национальных кухонь, оценить их оформление и подачу.

Для любителей спорта будут организованы соревнования, отдохнуть между которыми можно за просмотром показательных выступлений по различным видам национальной борьбы. В выступлениях принимают участие 120 профессиональных спортсменов.

Древний праздник Навруз отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории РФ - в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках. В Москве Навруз в общегородском формате отмечается уже более 10 лет.