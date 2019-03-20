Диагноз "наркомания" перестанут ставить на основании медицинского освидетельствования

20.03.19 13:19

© РИА Новости. Александр Вильф

20 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в результате которых может быть установлен диагноз "наркомания".

В Госдуму РФ внесен законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки этого диагноза.

Действующие законодательные нормы, как отмечается в сообщении на сайте правительства, не в полной мере учитывают различие процедур медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и комплекса диагностических процедур, по результатам которых устанавливается факт или наличие наркологического заболевания.

"В целях устранения этой несогласованности в правовом регулировании законопроектом предлагается в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах" определить понятие больного наркоманией как лица, которому поставлен диагноз "Наркомания", а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен такой диагноз", - говорится в сообщении.