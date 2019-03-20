Эксперты взяли анализы крови у косаток в приморской "китовой тюрьме"

20.03.19 13:24

Фото "Интерфакса"

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ученые-эксперты рабочей группы, созданной при Минприроды России, совместно с приморскими специалистами в среду приступили к изучению состояния косаток и белух, содержащихся в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморье.

"Для проведения ветеринарного обследования животных и условий их содержания, а также определения дальнейшей судьбы морских млекопитающих собрана группа из 12 ученых-экспертов. В нее вошли представители рыбохозяйственных институтов, институтов Российской академии наук, Дальневосточного федерального университета, специалисты центра океанографии и морской биологии (Москвариум)", - сообщила пресс-служба администрации края.

По словам заместителя директора по науки ВНИРО Вячеслава Бизикова, запланирован отбор анализов для лабораторий различных институтов.

"Сегодня мы взяли анализы у шести косаток, осталось еще четыре. До конца этой недели завершим эту работу. Анализ крови будет обработан в лаборатории во Владивостоке, другой анализ направят в Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ РАН). Таким образом мы получим несколько независимых оценок", - сказал В.Бизиков, слова которого приводятся в сообщении.

Также на каждое животное будет составлена подробная анкета, включающая информацию о его физическом состоянии, рационах питания и индивидуальных особенностях. Все анкеты изучит консилиум ученых для принятия конкретных решений по судьбе каждой особи.

До конца месяца специалисты обследуют и белух.

Как сообщалось, судьбу морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Консилиум создал группу ученых, которые на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают намерение отправить выловленных животных в развлекательные заведения незаконным.