Вместо исторического принципа: половину квот на добычу краба будут выставлять на аукцион
  
Смена власти: Новый глава Челябинской области намерен заняться проблемами экологии
   
Цепная реакция: в Якутске начались беспорядки после нападения киргиза на местную жительницу
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
20.03.19 13:27

Активной ликвидацией несанкционированных свалок займутся в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости. Александр Кряжев
20 марта. Interfax-Russia.ru - Масштабную уборку сотен гектаров территорий населенных пунктов, а также природных объектов организуют в Карачаево-Черкесии с начала апреля.

"Работы по благоустройству и санитарной очистке городов и поселений региона, в том числе по ликвидации несанкционированных свалок мусора, организуют в республике в рамках традиционного весеннего месячника, который пройдет в апреле этого года", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

По его словам, частью месячника станет масштабный общереспубликанский субботник. Его участниками, как ожидается, станут около 20 тыс. жителей республики.

"Только во время субботника мы запланировали очистить от всевозможного мусора, скопившегося за зиму, более 400 гектаров земли. Это дворы многоэтажек, места массового отдыха, а также природные объекты, в том числе водоохранные зоны", - отметил собеседник агентства.

Месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов проводится в целях улучшения санитарно-экологической обстановки в Карачаево-Черкесии, добавил он.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.19 15:29
Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале
.
  20.03.19 15:09
Документальные проекты, представленные на ММКФ, смогут претендовать на "Оскар"
.
  20.03.19 14:25
Девочку-"маугли", найденную в столичной квартире, выписывают из больницы
.
  20.03.19 13:14
На праздновании Навруза на ВДНХ ожидается участие порядка 40 тыс. человек
.
  20.03.19 12:52
Катки с искусственным льдом в Москве закроются 25 марта
.
  20.03.19 11:54
Медведев запретил "точечную" раздачу зданий, съезжающих в "Сити" министерств
.
  20.03.19 09:04
В Москве обновят медоборудование машин скорой помощи
.
  20.03.19 08:13
Все станции московского метро оснащены терминалами для бесконтактной оплаты проезда
.
  19.03.19 16:35
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
.
  19.03.19 15:33
Запуск Коммунарской линии Московского метро намечен на 2022-2023 годы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket