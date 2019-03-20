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20.03.19 13:27
Активной ликвидацией несанкционированных свалок займутся в Карачаево-Черкесии
"Работы по благоустройству и санитарной очистке городов и поселений региона, в том числе по ликвидации несанкционированных свалок мусора, организуют в республике в рамках традиционного весеннего месячника, который пройдет в апреле этого года", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.
По его словам, частью месячника станет масштабный общереспубликанский субботник. Его участниками, как ожидается, станут около 20 тыс. жителей республики.
"Только во время субботника мы запланировали очистить от всевозможного мусора, скопившегося за зиму, более 400 гектаров земли. Это дворы многоэтажек, места массового отдыха, а также природные объекты, в том числе водоохранные зоны", - отметил собеседник агентства.
Месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов проводится в целях улучшения санитарно-экологической обстановки в Карачаево-Черкесии, добавил он.
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