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20.03.19 13:42
Севастополь ищет подрядчика строительства онкодиспансера за 2,5 млрд руб
Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 2,522 млрд рублей.
Заявки на участие принимаются до 4 апреля текущего года, итоги аукциона планируется подвести 12 апреля.
Строительство будет вестись за счет средств бюджета города и денег, выделяемых Севастополю в рамках федеральной целевой программы развития Крымского полуострова.
Медучреждение должно быть построено не позднее 1 декабря 2022 года.
Под проект отведены 4 га в Гагаринском районе Севастополя.
"Площадь застройки (капитальные строения) - 9,181 тыс. кв. м. Этажность корпуса онкологического диспансера переменная, 2-4 этажа, проходные - 1 этаж", - указывается в материалах.
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