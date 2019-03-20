Мэром Смоленска избран бывший вице-губернатор Андрей Борисов

20.03.19 13:47

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты горсовета Смоленска на внеочередной сессии в среду единогласно избрали новым главой города Андрея Борисова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсовета.

"28 из 28 депутатов проголосовали за Борисова", - сказал собеседник агентства.

А.Борисов занимал пост вице-губернатора Смоленской области с 2015 года по 8 февраля текущего года.

Ранее А.Борисов работал в качестве помощника депутата Госдумы, а также депутата Смоленской облдумы. В 2013-2015 годах занимал пост первого замглавы администрации Смоленска.

Как сообщалось, на пост мэра Смоленска претендовали 11 кандидатов, однако только четверо прошли во второй тур. Ими стали бывший вице-губернатор А.Борисов, энергетик Андрей Михаленков, заместитель главы Смоленского района Андрей Ярославцев и безработный Александр Корончик. С прошедшими во второй тур кандидатами конкурсная комиссия 25 февраля провела открытое собеседование.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета Смоленска почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра Владимира Соваренко, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский. Поводом для этого, по словам А.Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.

В.Соваренко пытался обжаловать решение горсовета в Ленинском суде Смоленска, однако 30 января текущего года суд отказал в удовлетворении иска экс-мэра. После этого В.Соваренко подал жалобу на решение Ленинского районного суда в областной суд. Апелляционная инстанция 13 марта также подтвердила законность решения горсовета о его досрочной отставке. В.Соваренко сообщил о намерении обжаловать решение в вышестоящих инстанциях