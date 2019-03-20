СКР разберется в инциденте с появлением гроба у облправительства в Самаре

20.03.19 14:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 марта. Interfax-Russia.ru - ГУ МВД по Самарской области передало в региональное следственное управление СКР РФ материалы проверки обстоятельств появления у здания правительства области гроба с покойником.

"Материалы проверки были переданы в СУ СКР по Самарской области", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Вечером 21 февраля жительница Самарской области Анна Плотникова и похоронный агент после неудачной попытки похоронить бывшего гражданского мужа женщины на муниципальном кладбище в Самаре привезли и выставили гроб с телом покойного у здания областного правительства в знак протеста.

Ритуальные организации, к которым обратилась женщина по поводу похорон, запросили высокую цену, тогда она нашла индивидуального предпринимателя, который согласился выполнить все работы в несколько раз дешевле. Однако когда он попытался выкопать могилу на кладбище, он столкнулся с противодействием администрации и группы неизвестных мужчин. После этого А.Плотникова и привезла гроб с телом бывшего гражданского мужа к областному правительству.

22 февраля А.Плотникова бесплатно похоронила умершего на сельском кладбище под Самарой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инцидент "вопиющим" и поручил "жестко разобраться в произошедшем". Директор кладбища "Центральное" был уволен.

Проверку обстоятельств происшествия проводили полиция и прокуратура.