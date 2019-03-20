Защита обжалует предъявленное Керимову во Франции обвинение - помощник сенатора

20.03.19 14:11

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Обвинение, предъявленное во Франции члену Совета Федерации Сулейману Керимову, незаконно и необоснованно, защита обжалует его, заявил помощник парламентария Алексей Красовский.

"Сулейман Керимов находится на своем рабочем месте в Москве. В настоящее время его адвокаты обжалуют незаконное и необоснованное обвинение", - сказал А.Красовский "Интерфаксу" в среду.

Ранее в среду французские СМИ сообщили, что в прокуратуре Ниццы вновь предъявили обвинения С.Керимову, он уже посетил судебных следователей и обязался выплатить залог, чтобы оставаться на свободе. По данным СМИ, обвинение сформулировано как "соучастие в уклонении от уплаты налогов".

Речь вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года, отмечают французские СМИ.

Они также сообщают, что С.Керимов явился по вызову судебных следователей, ознакомился с обвинением, обязался выплатить залог в 20 млн евро, после чего свободно покинул дворец правосудия.

В сообщениях не указывается дата встречи С.Керимова с судебными следователями.

Новое дело касается вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую С.Керимов предположительно, купил за 127 млн евро, при том, что по документам ее цена составляла 35 млн евро, отмечает газета "Нис матэн".

По данным газеты, новое обвинение было предъявлено в связи с запросом министерства финансов Франции.

С.Керимов по-прежнему отвергает все обвинения, отмечают французские СМИ. Такую же позицию занимает и номинальный владелец четырех указанных в материалах следствия вилл - швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, которого также оставили на свободе под залог.