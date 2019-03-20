Девочку-"маугли", найденную в столичной квартире, выписывают из больницы

20.03.19 14:25

© РИА Новости. Илья Московец

20 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи выписывают из больницы брошенную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, ее состояние удовлетворительное, сообщил главврач Детской городской клинической больницы имени З.А.Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

"Мы не видим дальнейших оснований для нахождения ее в больнице. Состояние девочки удовлетворительное, она хорошо социализирована. Нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки", - сказал И.Османов журналистам в среду.

По его словам, девочка начала говорить шёпотом. "Она потихоньку говорит шепотом, узнает мультяшных героев", - сказал главврач.

Пятилетняя девочка была обнаружена 10 марта в Москве в сильно замусоренной квартире в жилом доме по Ленинградскому шоссе. По данным СК, девочка была "с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии".

Ребенка госпитализировали, а ее мать Ирину Гаращенко задержали. Она, со слов соседей, отсутствовала дома несколько дней.

Между тем, в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения позднее сообщили, что девочка, как выяснилось в больнице, "обладает необходимыми социальными навыками" и на ее теле "не обнаружено синяков, ссадин и следов побоев". "Немного пугается чужих людей, но, когда ей предлагают поиграть, идет на контакт и смеется в голос", - рассказали в пресс-службе.