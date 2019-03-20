Более 90 туристических компаний из шести стран соберутся на "Байкалтур" в Иркутске

20.03.19 14:35

© РИА Новости. Владимир Смирнов

20 марта. Interfax-Russia.ru - 22-ая Международная туристская выставка "Байкалтур" с 28 по 30 марта пройдет в Иркутске, в выставочном комплексе "Сибэкспоцентр", сообщила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина в среду на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Это мероприятие - деловая площадка для встречи профессионалов отрасли в преддверии нового туристического сезона на Байкале, один из крупнейших туристических форумов Восточной Сибири", - сказала Е.Сливина.

Ожидается, что в "Байкалтуре" примут участие более 90 туристических компаний. Среди иностранных участников - представители Южной Кореи, Монголии, Китая и Кыргызстана. Россию будут представлять турфирмы Иркутской области, Забайкальского и Приморского краев, республики Бурятия, а также Севастополя, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

Е.Сливина отметила, что в этом году у выставки будет "обширная деловая программа". Так, в первый день состоится форум туроператоров "Время отдыхать на Байкале!", спикерами которого станут представители власти и бизнеса, а также федеральные эксперты.

Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь сообщил, что на форуме будут работать четыре секции: "Экономические возможности и последствия ограничений развития турбизнеса на Байкале", "Кадры решают все", "Финансовые инструменты поддержки предпринимательства" и "Курс на качество в гостиничной деятельности".

"Главная цель мероприятия - подготовить резолюцию форума, с которой планируется обратиться в органы исполнительной и законодательной власти", - сказал А.Соболь.

Директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко сообщила, что банк выступает соорганизатором форума и модератором одной из секций.

На второй день "Байкалтура" запланировано проведение двух образовательных проектов, один из которых будет посвящен событийному туризму, второй - работе гидов в Прибайкалье, в том числе технике безопасности на опасных маршрутах и подготовке туристов к посещению сакральных мест.

В программе третьего дня "Байкалтура" - круглые столы "Туризм без барьеров", "Детский и образовательный туризм", "Пожарная безопасность в отелях", гастрономический фестиваль и конкурс для представителей старшего поколения "Серебряный путешественник".