Полпред Меняйло представит врио главы Республики Алтай в пятницу

20.03.19 14:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит врио председателя правительства Республики Алтай Олега Хорохордина депутатам республиканского Государственного собрания - Эл Курултая в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в аппарате полпреда.

"Представление врио губернатора депутатам запланировано на пятницу", - сказал собеседник агентства.

В мероприятии также примут участие члены республиканского правительства.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай", приняв отставку Александра Бердникова "по собственному желанию".

Также глава государства назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай.

А.Бердников был назначен президентом на пост главы региона в декабре 2005 года, в 2009 году его четырехлетний срок полномочий был продлен. В результате выборов 14 сентября 2014 года А.Бердников был избран на пост главы региона сроком на 5 лет.

О.Хорохордин родился в 1972 году в селе Глушинка соседнего с республикой региона - Алтайского края. Закончил Алтайскую академию экономики и права, работал в аппарате полпреда в Центрального федерального округа, в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет НП "ГЛОНАСС", а также занимает пост замруководителя секретариата председателя правительства РФ.