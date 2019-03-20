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20.03.19 14:43
Более 41 млрд рублей направят на ремонт подмосковных дорог в 2019 году
"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Московской области в 2019 году выделено более 41 млрд рублей, из них 600 млн составит финансирование федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Алексея Гержика.
Он отметил, что в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано более 1,5 тыс. км региональных дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного движения 48 региональных трасс, проведена реконструкция и строительство более 40 км дорог.
Главные задачи нацпроекта, по словам А.Гержика, увеличение доли протяженности региональных автодорог в нормативном состоянии, снижение уровня их перегруженности, повышение безопасности и снижение уровня смертности в ДТП
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