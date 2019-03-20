Более 41 млрд рублей направят на ремонт подмосковных дорог в 2019 году

20.03.19 14:43

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков миллиардов рублей пойдут на ремонт подмосковных дорог в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Московской области в 2019 году выделено более 41 млрд рублей, из них 600 млн составит финансирование федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Алексея Гержика.

Он отметил, что в рамках нацпроекта в этом году будет отремонтировано более 1,5 тыс. км региональных дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного движения 48 региональных трасс, проведена реконструкция и строительство более 40 км дорог.

Главные задачи нацпроекта, по словам А.Гержика, увеличение доли протяженности региональных автодорог в нормативном состоянии, снижение уровня их перегруженности, повышение безопасности и снижение уровня смертности в ДТП