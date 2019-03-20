АЧС в 2018 году была зарегистрирована в 18 регионах России - Россельхознадзор

20.03.19 14:49

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 марта. Interfax-Russia.ru - В России в 2018 году африканская чума свиней (АЧС) была зарегистрирована в 18 регионах, сообщил руководитель Росселльхознадзора Сергей Данкверт на коллегии ведомства в среду в Москве.

"Самый большой удар в прошлом году чума нанесла по Калининградской области, где была уничтожена треть всего поголовья свиней. Искоренить вирус на территории России не удастся, пока не будет урегулирован целый ряд вопросов при ведении личных подсобных хозяйств, не проведено разумное сокращение численности диких кабанов", - сказал он.

Кроме того, вирус распространяется из-за межведомственной разобщенности, отсутствия скоординированных и оперативных действий по недопущению его заноса. "К тому же региональные управления ветеринарии и собственники животных нередко скрывают информацию о заболевании и падеже свиней", - добавил он.

Как отметил С.Данкверт, в настоящее время "АЧС совершает буквально победоносное шествие по планете". "В 2018 году вирус был занесен в Китай, там уже уничтожено 950 тыс. свиней. Сегодня от него страдают Монголия и Вьетнам. По всему миру ужесточаются меры защиты от заболевания: благополучные по АЧС страны сокращают численность диких кабанов (основные переносчики заболевания - ИФ), усиливают биологическую защиту предприятий, устанавливают высокие штрафы за ввоз туристами свиноводческой продукции и даже увеличивают число собак, проверяющих грузы в морских торговых портах и аэропортах", - сообщил он.

С.Данкверт заявил, что тревогу вызывает и ситуация с распространением вируса ящура. В прошлом году он был зарегистрирован на границе с Монголией. "Но в этом году ситуация ухудшилась. Ящур был занесен в Приморский и Хабаровский края, имеющие интенсивные торговые связи с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии", - сказал он.

По его словам, в прошлом году в РФ из особо опасных заболеваний также регистрировались случаи высокопатогенного гриппа птиц и бешенства.

Как подчеркнул С.Данкверт, заболевания животных являются одним из основных препятствий во всем мире для стабильного экспорта животноводческой продукции. России это касается не меньше, чем других стран, добавил он.