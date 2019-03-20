Власти Петербурга помогут погасить долги семье псковской девочки, написавшей президенту

20.03.19 15:04

© РИА Новости.Александр Гальперин

20 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Петербурга помогут семье Перчиковых из Себежского района Псковской области погасить долги, сообщает пресс-служба администрации Псковщины в среду.

"Обсуждался между (главой Псковской области) Михаилом Ведерниковым и (врио губернатора Петербурга) Александром Бегловым вопрос помощи семье Перчиковых. Какой вид помощи будет оказан, пока неизвестно. Администрация города принимает решение", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там добавили, что Елена Перчикова имеет прописку в Санкт-Петербурге. В деревню Томсино Себежского района Псковской области вместе с 11-летней дочерью Тасей она переехала в мае прошлого года.

Комментарием администрации Петербурга "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Тася Перчикова из деревни Томсино написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь в приобретении мини-трактора. По словам мамы девочки Е.Перчиковой, после этого у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве и устроили семье травлю, вынудив, в частности, Е.Перчикову уволиться с работы.

По информации вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой, семья Перчиковых находится в сложной жизненной ситуации и нуждается в сопровождении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова сообщила, что за период проживания в Ленобласти в поле зрения служб системы профилактики семья не попадала. Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова уточнила, что Тася поменяла уже пятую школу. Сейчас девочка обучается дистанционно, платно, в московской школе.

В настоящее время в регионе сформирована комиссия, которая разбирается в ситуации, сложившейся вокруг семьи 12-летней девочки.