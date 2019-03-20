Представители Киргизии принесли извинения жителям Якутии после резонансного преступления

20.03.19 15:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Киргизская делегация, прибывшая в Якутию, где ранее по подозрению в похищении и изнасиловании женщины был задержан гражданин Киргизии, принесла извинения жителям российского региона за своего соотечественника.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии, заместитель ГСМ Самат Токтоболотов, который находится в Якутии, в эфире местного телевидения осудил совершивших преступление и призвал отделять преступников от честных граждан страны.

"Массовое осуждение и порицание данного преступления, является показателем глубоких нравственных устоев общества, высоких норм морали и человеколюбия", - заявил С.Токтоболотов.

Он отметил, что, "важно проводить грань между настоящими преступниками, совершившими это преступление, и простыми людьми, которые честно трудятся на этой благословенной земле, чтят традиции, обычаи, соблюдают и уважают законы Российской Федерации".

"От всего киргизского народа приносим искренние и глубокие извинения потерпевшей, ее семье, и всем жителям города Якутска и Якутии в целом", - заявил С.Токтоболотов.

"В любой стране ответственность за совершенное преступление несут только лица, которые совершили преступление. В связи с чем убедительно призываем вас, все разногласия решать строго в рамках правового поля", - сказал киргизский чиновник.

Омбудсмен Киргизии Токтокучук Мамытов также призвал граждан Якутии не выходить за рамки закона.

"Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), я искренне понимаю вашу боль, ваши оскорбленные чувства и ваше желание наказать мерзавцев, посягнувших на честь женщины, честь дочери вашего народа, чьей-то сестры, любимой. Призываю вас не выходить за рамки законодательства Российской Федерации и за рамки разумного", - говорится в обращении омбудсмена, распространенном в среду.

"Не мерьте всех киргизов одной мерой с несколькими негодяями. Все мы - люди, и в каждом народе есть свои герои и свои мужчины с большой буквы, как и есть свои преступники и отщепенцы. И в каждом государстве есть закон, мера и степень ответственности для тех, кто нарушает закон", - подчеркивается в заявлении киргизского омубдсмена.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг против мигрантов.