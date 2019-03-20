Новая индексация: в пенсии неработающих пенсионеров учтут прожиточный минимум
  
Кто следующий: после отставки глав трех регионов эксперты ждут новых отставок
   
Смена власти: Новый глава Челябинской области намерен заняться проблемами экологии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
20.03.19 15:25

Представители Киргизии принесли извинения жителям Якутии после резонансного преступления

© РИА Новости. Виталий Аньков
20 марта. Interfax-Russia.ru - Киргизская делегация, прибывшая в Якутию, где ранее по подозрению в похищении и изнасиловании женщины был задержан гражданин Киргизии, принесла извинения жителям российского региона за своего соотечественника.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии, заместитель ГСМ Самат Токтоболотов, который находится в Якутии, в эфире местного телевидения осудил совершивших преступление и призвал отделять преступников от честных граждан страны.

"Массовое осуждение и порицание данного преступления, является показателем глубоких нравственных устоев общества, высоких норм морали и человеколюбия", - заявил С.Токтоболотов.

Он отметил, что, "важно проводить грань между настоящими преступниками, совершившими это преступление, и простыми людьми, которые честно трудятся на этой благословенной земле, чтят традиции, обычаи, соблюдают и уважают законы Российской Федерации".

"От всего киргизского народа приносим искренние и глубокие извинения потерпевшей, ее семье, и всем жителям города Якутска и Якутии в целом", - заявил С.Токтоболотов.

"В любой стране ответственность за совершенное преступление несут только лица, которые совершили преступление. В связи с чем убедительно призываем вас, все разногласия решать строго в рамках правового поля", - сказал киргизский чиновник.

Омбудсмен Киргизии Токтокучук Мамытов также призвал граждан Якутии не выходить за рамки закона.

"Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), я искренне понимаю вашу боль, ваши оскорбленные чувства и ваше желание наказать мерзавцев, посягнувших на честь женщины, честь дочери вашего народа, чьей-то сестры, любимой. Призываю вас не выходить за рамки законодательства Российской Федерации и за рамки разумного", - говорится в обращении омбудсмена, распространенном в среду.

"Не мерьте всех киргизов одной мерой с несколькими негодяями. Все мы - люди, и в каждом народе есть свои герои и свои мужчины с большой буквы, как и есть свои преступники и отщепенцы. И в каждом государстве есть закон, мера и степень ответственности для тех, кто нарушает закон", - подчеркивается в заявлении киргизского омубдсмена.

Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг против мигрантов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.03.19 15:29
Сериалы впервые покажут на Московском кинофестивале
.
  20.03.19 15:09
Документальные проекты, представленные на ММКФ, смогут претендовать на "Оскар"
.
  20.03.19 14:25
Девочку-"маугли", найденную в столичной квартире, выписывают из больницы
.
  20.03.19 13:14
На праздновании Навруза на ВДНХ ожидается участие порядка 40 тыс. человек
.
  20.03.19 12:52
Катки с искусственным льдом в Москве закроются 25 марта
.
  20.03.19 11:54
Медведев запретил "точечную" раздачу зданий, съезжающих в "Сити" министерств
.
  20.03.19 09:04
В Москве обновят медоборудование машин скорой помощи
.
  20.03.19 08:13
Все станции московского метро оснащены терминалами для бесконтактной оплаты проезда
.
  19.03.19 16:35
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
.
  19.03.19 15:33
Запуск Коммунарской линии Московского метро намечен на 2022-2023 годы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket