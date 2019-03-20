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20.03.19 15:25
Представители Киргизии принесли извинения жителям Якутии после резонансного преступления
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственной службы миграции (ГСМ) Киргизии, заместитель ГСМ Самат Токтоболотов, который находится в Якутии, в эфире местного телевидения осудил совершивших преступление и призвал отделять преступников от честных граждан страны.
"Массовое осуждение и порицание данного преступления, является показателем глубоких нравственных устоев общества, высоких норм морали и человеколюбия", - заявил С.Токтоболотов.
Он отметил, что, "важно проводить грань между настоящими преступниками, совершившими это преступление, и простыми людьми, которые честно трудятся на этой благословенной земле, чтят традиции, обычаи, соблюдают и уважают законы Российской Федерации".
"От всего киргизского народа приносим искренние и глубокие извинения потерпевшей, ее семье, и всем жителям города Якутска и Якутии в целом", - заявил С.Токтоболотов.
"В любой стране ответственность за совершенное преступление несут только лица, которые совершили преступление. В связи с чем убедительно призываем вас, все разногласия решать строго в рамках правового поля", - сказал киргизский чиновник.
Омбудсмен Киргизии Токтокучук Мамытов также призвал граждан Якутии не выходить за рамки закона.
"Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), я искренне понимаю вашу боль, ваши оскорбленные чувства и ваше желание наказать мерзавцев, посягнувших на честь женщины, честь дочери вашего народа, чьей-то сестры, любимой. Призываю вас не выходить за рамки законодательства Российской Федерации и за рамки разумного", - говорится в обращении омбудсмена, распространенном в среду.
"Не мерьте всех киргизов одной мерой с несколькими негодяями. Все мы - люди, и в каждом народе есть свои герои и свои мужчины с большой буквы, как и есть свои преступники и отщепенцы. И в каждом государстве есть закон, мера и степень ответственности для тех, кто нарушает закон", - подчеркивается в заявлении киргизского омубдсмена.
Как сообщалось, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу. Ей удалось сбежать. Обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.1 ст.126 УК РФ (похищение человека).
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, жители провели стихийный митинг против мигрантов.
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