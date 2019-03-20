Бурый медведь Фомка проснулся в Казанском зоопарке

20.03.19 15:26

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Казанском зоопарке после зимнего сна пробудился бурый медведь Фомка, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заведующая отделом "Хищные" Светлана Курбашкина.

"Медведь вышел после зимнего сна гладенький, хорошо выглядит, бодренький по сезону. Мы очень рады его пробуждению", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, первым делом после пробуждения, по традиции, Фомка пошел прогуляться по своему вольеру, попробовал снег.

"Аппетит у него хороший. Первые дни после зимнего сна он был на растительных кормах, постепенно в его рацион ввели рыбу. Сейчас он уже на полном рационе", - отметила С.Курбашкина.

Его сородичи - проживающие в Казанском зоопарке бурые медведи Маша и ветеран, 39-летний медведь Кучум - в спячку не ложились.