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20.03.19 15:47

Власти Петербурга предоставят нежилые помещения в центре для размещения хостелов

© РИА Новости. Владимир Песня
20 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует предоставить гостиничному бизнесу нежилые помещения для размещения хостелов, сообщил "Интерфаксу" в среду глава комитета Евгений Панкевич.

"В этом году мы ожидаем ввод 15 хостелов, с КИО (комитет имущественных отношений - ИФ) у нас есть договоренность, что программа будет расширена. К тем адресам, которые у нас сегодня в программе, мы добавим ещё, в два или в три раза больше", - сказал Е.Панкевич.

"Это в основном центр города. Это объекты, помещения, здания", - добавил он.

Глава комитета по туризму отметил, что по проблематике малых отелей и хостелов была создана рабочая группа. В настоящее время активная работа по этому вопросу ведется с Минэкономразвития.

"Петербург - город с историческим наследием и правилом застройки КГИОП (комитет по государственному использованию и охране памятников - ИФ). Мы должны какие-то вещи со всеми игроками гостиничного бизнеса обсудить, чтобы понимать, как двигаться дальше. Этот год у нас пройдет в подготовке правил и стандартов, но с учетом работы нашего местного бизнеса", - сказал Е.Панкевич.

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

13 марта Совет Федерации отклонил законопроект, предложив перенести на более поздний срок - 1 января будущего года вступление закона в силу.

20 марта Совет Думы поддержал предложение Совфеда создать согласительную комиссию по закону о запрете хостелов в жилых домах; однако в ее состав войдут только представители фракции "Единая Россия" - остальные фракции настаивают на необходимости преодоления вето Совета Федерации на этот закон.

"Вопрос о судьбе закона о хостелах обсудил Совет Думы (в среду), будет согласительная комиссия по его доработке - речь идет о сроке вступления закона в силу", - сказал "Интерфаксу" один из участников заседания Совета Думы.

Он уточнил, что позиция трех думских фракций - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" не изменилась: они настаивают на необходимости преодоления вето Совета Федерации на этот закон, фракция "Единая Россия" готова провести с сенаторами согласительные процедуры по сроку вступления закона в силу и предлагает обозначить этот срок 1 июля этого года.

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