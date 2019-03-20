Путин предлагает британскому бизнесу принять участие в российских нацпроектах

20.03.19 15:57

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Британский бизнес мог бы принять участие в реализации российских национальных проектов, считает президент РФ Владимир Путин.

"В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы", - сказал он в среду на встрече с представителями британских деловых кругов.

"Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой", - продолжил В.Путин.

По его словам, "реализация этих проектов будет иметь комплексный, как мы рассчитываем, синергетический эффект для динамичного роста всей страны и откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов".

Кроме того, президент пригласил британских бизнесменов принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году.

В.Путин отметил, что российские власти стремятся максимально избавить иностранных инвесторов от излишней административной нагрузки и создать для них комфортные условия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое, чтобы иностранные инвесторы, наши партнеры, друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки", - сказал он в среду на встрече с представителями британских деловых кругов.

В.Путин поблагодарил присутствующего на встрече главного исполнительного директора BP Роберта Дадли, выступившего инициатором данного мероприятия.

Президент отметил, что практика таких встреч с бизнесменами из других стран реализуется на постоянной основе.

"Как правило, это помогает определиться с вопросами взаимодействия по самым разным направлениям, понять, что беспокоит наших партнеров, если такое беспокойство есть, определить наиболее перспективные направления нашего сотрудничества", - заметил В.Путин.

"Мы знаем, что за последние годы отношения между Великобританией и Россией находились и, к сожалению, до сих пор находятся не в самом лучшем положении, а между тем, это мешает тем людям, которые занимаются позитивной работой, и, несмотря на все проблемы межгосударственных отношений, а надо признать, что они существуют, благодаря людям, которые настроены на позитив, товарооборот между нашими странами, как это ни покажется странным, растет", - продолжил он.

Так, по словам российского президента, в 2017 году он вырос на 23%, а после стабилизации цен на энергоносители, в 2018 году, он вырос на 8% до $13,7 млрд.

В свою очередь, накопленные прямые инвестиции британской экономики в РФ составляют $23,8 млрд, а российские в британскую экономику - свыше $11 млрд.

Он заметил, что в России работает более 600 предприятий с британским участием.

"Энергетические корпорации России и Великобритании участвуют в добыче и переработке нефтегазовых ресурсов, сырья, производстве и транспортировке электроэнергии. Совместно реализуют и крупные проекты, я уж не говорю, что BP является крупнейшим акционером в нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефть" и участвует в таких проектах как "Северный поток-2" и "Сахалин-3", - сказал В.Путин.

Он также напомнил, что Лондонская фондовая биржа содействует притоку капитала в Россию, а ценные бумаги почти всех публичных компаний обращаются именно в Лондоне.