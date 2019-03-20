Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

20.03.19 16:07

© РИА Новости. Андрей Иглов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Решение проблем завышенных цен на продукты питания в Крыму, вопросы недостатка предложения в туристической отрасли и развитие транспортной инфраструктуры на полуострове обсуждались на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Приняты необходимы решения, связанные и с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в полном объеме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым", - сказал Д.Козак.

"Это и вопросы, связанные с развитием самой туристической инфраструктуры, средств размещения, и вопросы развития дорог внутри Крыма, не только транспортной инфраструктуры, которая связывает его с Россией, но и внутренних всех автомобильных дорог, и сферы услуг, и обеспечения экологической безопасности, благоустройства, создания комфортной городской среды на туристических маршрутах, вопросы, связанные с обеспечением жильем военнослужащих, которые поднимались", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что по итогам совещания "приняты необходимые принципиальные решения, каким образом в дальнейшем двигаться по этому треку".

"Мы договорились, что в Крыму сейчас создается в настоящее время пять индустриальных парков, которые обеспечиваются в рамках ФЦП "Развитие Крыма", обеспечиваются всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой, и в рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс создания транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму для того, чтобы уменьшить издержки", - сказал Д.Козак.

При этом он отметил, что проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы.

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.