Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах в мае с одним сопровождающим

20.03.19 16:49

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев согласился с предложением главы РЖД Олега Белозерова предоставить бесплатный проезд в течение всего мая ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим во всех видах подвижного состава.

"И еще просил бы поддержать одну меру - это в период празднования Дня Победы мы хотели бы с 1 мая по 31 мая обеспечить перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно во всех видах подвижного состава с одним сопровождающим", - сказал О.Белозеров на встрече с Д.Медведевым.

"Тоже не в первый раз такое решение у нас принимается. Исхожу из того, что это действительно, по сути, наш долг. И такая льгота тоже будет способствовать возможности ветеранам съездить к близким, к местам боев, хотя они уже все люди преклонного возраста, и поэтому наличие сопровождающего тоже абсолютно объяснимо. Давайте и эту льготную меру в этом году тоже используем", - ответил премьер.