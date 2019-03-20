Red Wings отказалась от полетов на Ту-204

20.03.19 17:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Red Wings вывела из эксплуатации все пять находящихся в ее парке отечественных самолетов Ту-204, сообщил гендиректор компании Евгений Ключарев журналистам в среду.

"Мы закончили их эксплуатацию. Формально они есть в свидетельстве эксплуатанта, мы поддерживаем их летную годность, но эксплуатировать не планируем", - сказал глава Red Wings, уточнив, что полеты на Ту-204 компания прекратила в октябре.

Все самолеты, по его словам, находятся в операционном лизинге по договору с "Ильюшин Финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC)), материнской компанией Red Wings. "Пока мы договорились с "Ильюшиным" - мы сейчас в очередной раз пересматриваем лизинговые ставки - что пока они (Ту-204 - ИФ) у нас", - добавил Е.Ключарев.

О том, что Red Wings думает о выводе из парка Ту-204, Е.Ключарев сообщал в сентябре прошлого года. Причиной он называл низкую топливную эффективность этих самолетов.

До этого компания жаловалась на проблемы с ресурсом машин. По договору и спецификации ресурс составляет 25 тыс. взлет-посадок, однако "Туполев" подтвердил ресурс только на 8 тыс. циклов, пояснял Е.Ключарев. Позднее он сообщал, что вопрос с ресурсом удалось решить: он был продлен производителем до 10 тыс. взлет-посадок, обсуждалось продление до 12 тыс.

Ту-204 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х - начале 1990-х годов в ОКБ Туполева. Производился с 1990 года на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, с 1996 г. - на КАПО имени С.П. Горбунова в Казани.

Кроме Ту-204 в парке Red Wings сейчас восемь узкофюзеляжных А321 и четыре А320 (ожидается поставка ещё четырех).