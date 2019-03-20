ФСБ пресекла деятельность группы последователей "Свидетелей Иеговы" в Ялте

20.03.19 17:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Ялте прекращена деятельность "ячейки" международной религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной на территории РФ, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России в среду.

"Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации "Свидетели Иеговы", проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов", - говорится в сообщении.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении жителя Ялты уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации).

По месту жительства организатора и членов секты проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе в иностранной валюте.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.