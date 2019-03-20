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20.03.19 18:08

Украина расширила антироссийские санкции из-за Крымского моста, в списке - 294 юрлица и 848 физлиц

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
20 марта. Interfax-Russia.ru - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ.

Как сообщает в среду пресс-служба СНБО, по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; имеют отношение к Керченскому инциденту с украинскими военными катерами, организацией проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и на территории Крыма, а также лиц, нарушающих украинское законодательство относительно въезда/выезда из Крыма; распространяющих "издательскую продукцию антиукраинского содержания"; лиц, которые "незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине".

"СНБО Украины также ввел ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на основании предложений НБУ продлены санкции к 4 банкам с "капиталом государства-агрессора".

"В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратила хозяйственную деятельность. Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационных данных одного физического и двух юридических лиц", - отметили в пресс-службе СНБО.

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