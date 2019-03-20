Почти треть населения Воронежа осталась без воды из-за коммунальной аварии

20.03.19 18:12

© РИА Новости. Саид Царнаев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Коминтерновского района Воронежа, в котором проживает около 300 тысяч человек, лишены холодного и горячего водоснабжения в результате аварии на водоводе, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель управы района.

"Без водоснабжений остался практически весь район, включая соцобъекты. В ближайшее время будет организован подвоз воды", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба "Росводоканал-Воронеж" сообщает, что утечка произошла в среду на водоводе диаметром 1000 мм в районе улицы Антонова Овсеенко.

К месту утечки направлена необходимая спецтехника. Предположительно аварийные работы продлятся до утра 21 марта.

По данным администрации города, без воды остаются 138 многоквартирных домов, в которых проживает 50 тыс. человек.

"Также в зону отключения попали общеобразовательные школы 95, 99, гимназия 2, прогимназия 2, детские сады 182, 189, 193. Учреждения до конца сегодняшнего дня продолжат работать. В общеобразовательных школах сокращены уроки", - говорится в сообщении мэрии.

Областная прокуратура в свою очередь сообщает о начавшейся проверке соблюдения жилищных прав граждан в связи с прорывом водовода, находящегося на балансе ООО "РВК-Воронеж".