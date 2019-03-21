Арестованного по делу о мошенничестве экс-замгубернатора Хабаровского края задержали на алтайском курорте

21.03.19 06:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Бывшего заместителя губернатора Хабаровского края Василия Шихалева, арестованного 20 марта по уголовному делу о превышении полномочий и мошенничестве, задержали курортном городе Белокуриха в Алтайском крае, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

"Бывший чиновник был доставлен самолетом в Хабаровск. По прилету его сразу повезли в суд", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Хабаровска арестовал В.Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона. В СИЗО чиновник пробудет, предварительно, до 17 мая.

Также до 18 мая был арестован второй фигурант дела - крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся А. Пудовкин.