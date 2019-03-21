Глава Якутии пообещал не ущемлять права легальных мигрантов в регионе

21.03.19 06:20

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

21 марта. Interfax-Russia.ru - Легальные мигранты в Якутии защищены законом, их права не будут ущемлены, заявил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

"Хочу подчеркнуть, что предпринимаемые сегодня правоохранительными и надзорными органами усиленные меры касаются исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Законопослушные предприниматели не будут ущемлены в правах. Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена", - подчеркнул глава.

Он отметил, что официальные представители Кыргызстана, прибывшие в Якутск, осудили резонансное преступление и призвали своих земляков в Якутии к соблюдению российского законодательства и уважению местных традиций.

"Все подозреваемые задержаны и арестованы. Конфликт не должен разрастаться дальше. Могу повторить, что мы не выступаем против представителей киргизской или какой-то другой национальности, мы против преступности, какой бы национальности она ни была. И не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни", - отметил А.Николаев.

По его словам, ситуация в столице после задержания сегодня пары провокаторов тоже стабильная. Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах Якутии работают в штатном режиме.