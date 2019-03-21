Трутнев: бюрократия мешает развитию жилищного строительства в ДФО

21.03.19 10:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал низкие темпы жилищного строительства на Дальнем Востоке, одной из причин этого, по его словам, является затянутая процедура оформления документов.

"С жилищным строительством на Дальнем Востоке не очень хорошо. Низкая конкуренция, высокая стоимость, низкие объемы строительства жилья", - сказал Ю. Трутнев в четверг во Владивостоке на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО.

На заседании планируется рассмотреть процедуру оформления документов для строительства, которая, по словам Ю.Трутнева, слишком затянута.

"Отдельно посмотрим процедуру прохождения разрешений, проектов, экспертиз. На сегодняшний день общий бюрократический оборот начал приближаться по срокам к тем затратам времени, которые необходимы для строительства. Это мешает нам развиваться, работать, приводит к большим затратам бюджетных средств", - сказал полпред.

Ю.Трутнев рассказал, что бизнес на Дальнем Востоке также сталкивается с избыточным административным давлением.

"Пока ситуация в лучшую сторону не меняется. Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке существует. Оно достаточно большое, избыточное. Мы каждый раз сталкиваемся с проблемами инвесторов, по которым приходится приглашать руководителей силовых, правоохранительных структур, отдельно разбираться", - сказал Ю.Трутнев в четверг журналистам во Владивостоке.

"Будем прилагать усилия, чтобы изменить ситуацию. Пока существенных изменений мы не добились", - сказал полпред.

По его словам, нужно рассмотреть возможность законодательных изменений.

"Нам надо говорить о каких-то системных изменениях, например, достаточно давно звучит предложение по инвестиционному суду. Это специальный суд, в котором подобраны не специалисты общей практики, которые занимаются уголовными делами, а люди, которые разбираются в экономике, которые могут понимать экономические процессы", - сказал он.

Полпред отметил, что есть ряд предложений по совершенствованию законодательства.

"Мы целый ряд предложений по защите бизнеса от проверок вносили, многие меры работают на территориях опережающего развития. Но сказать, что бизнес на Дальнем Востоке расправил плечи, было бы неправдой", - добавил Ю.Трутнев.

Говоря о реализации напроектов в регионе, Ю.Трутнев заявил, что ДФО отстает от всей страны по целому ряду направлений.

В частности, по словам полпреда, на Дальнем Востоке не выполнены требования по нацпроектам "Здравоохранение" и "Образование".

"По целому ряду направлений Дальний Восток от страны несколько отстает: выше показатели заболеваемости, ниже продолжительность жизни. По разным субъектам она отличается, но в целом она ниже, чем по РФ", - сказал Ю.Трутнев в четверг журналистам.

Полпред считает, что ситуацию необходимо исправлять.

"Нам надо и догнать, и превысить показатели. Существует поручение президента, по которому по каждому субъекту РФ, расположенному на Дальнем Востоке, показатели должны быть выше среднероссийских. Например, по нацпроектам здравоохранение эти требования не выполнены, по нацпроекту образование эти требования не выполнены", - сказал Ю.Трутнев.

Более того, подчеркнул полпред, в ряде регионов Дальнего Востока изначально поставлены цели, которые идут в разрез с поставленными руководством страны задачами.

"Сегодня по ряду нацпроектов смотрели направления, связанные с образованием, здравоохранением, жилищным строительством, дорогами. По ряду проектов наши уважаемые коллеги заранее заложили невыполнение поставленных президентом целей. Мы с этим подходом согласиться не сможем. Мы договорились, что будут внесены соответствующие коррективы во все программы, обеспечивающие безусловное выполнение поставленных президентом задач", - отметил Ю. Трутнев.

В то же время он считает, что ситуацию "не стоит драматизировать", и что власти региона ведут работу в этом направлении.