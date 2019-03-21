Добывающий сектор Алтайского края впервые за 5 лет показал рост промпроизводства в 1,5 раза

21.03.19 07:33

© РИА Новости. Михаил Мордасов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Валовой региональный продукт (ВРП) Алтайского края по итогам 2018 года увеличился на 0,5% и составил 553 млрд рублей, сообщил министр экономического развития региона Павел Дитятев на заседании краевого правительства в четверг.

"Рост валового регионального продукта оценивается в 100,5% или на уровне 552 млрд рублей, что обеспечено динамикой в соответствующих секторах экономики. Существенных сдвигов в структуре ВРП не произошло. По-прежнему наибольший вклад - около 52% - вносят сельское хозяйство, промышленность и торговля", - сказал П.Дитятев.

Аналогичный рост на 0,5% зафиксирован в промышленном производстве. На фоне спада на 0,6% в обрабатывающем секторе значительно - в 1,45 раза - выросло промпроизводство в добыче полезных ископаемых, отметил министр.

Вместе с тем, добывающий сектор "отыграл" падение, произошедшее в 2014-2017 годах, когда отрасль ежегодно показывала снижение промпроизводства в пределах 3,2% -18,2%. При этом в целом удельный вес этого сектора в общем объеме производства края незначительный - 1,2%.