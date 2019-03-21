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21.03.19 07:37

Экс-директор красноярской стройкомпании "Реставрация" арестован заочно

© РИА Новости. Максим Богодвид
21 марта. Interfax-Russia.ru - Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения бывшему руководителю ООО СК "Реставрация", скрывающемуся от органов следствия и суда, в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Следственным органами ГУ МВД России по краю собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении обвиняемым хищения денежных средств участников долевого строительства жилых комплексов "Эдельвейс" и "Фестиваль" в городе Красноярске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно установленная сумма причиненного ущерба составляет более 2 млрд. рублей, число обманутых дольщиков превышает 1300 человек.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора "Реставрации" возбуждены уголовные дела по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве).

По данным следствия, в настоящее время экс-руководитель вместе с супругой находятся за пределами России.

В настоящее время прокуратура контролирует ход расследования, которое ведет Главное управление МВД России по краю.

"В рамках расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры к задержанию обвиняемого, установлению истины по делу, имущества, за счет которого может быть возмещен причиненный дольщикам ущерб", - подчеркивают в ведомстве.

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