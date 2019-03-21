Киев ввел санкции в отношении Володина, сообщает Госдума

21.03.19 10:32

© РИА Новости. Владимир Федоренко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Украина ввела санкции в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщает Госдума на своей страничке в Фейсбуке.

"По мнению депутатов, внесение председателя ГД в санкционный список связано с его высказываниями", - говорится в сообщении.

Сам председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение очередных санкций Украиной в отношении российских политиков не поддается никакому логическому объяснению.

"Это пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, они говорят о бессилии тех, кто их принимает", - сказал В.Володин журналистам в четверг.

Он считает, что причины введения подобных санкций "осознать и понять невозможно, потому что нет у них нет ни смысла, ни логики".

Также политик обратил внимание на тот факт, что количество политиков, подпавших под санкции, "увеличено до уже почти тысячи человек".

По словам председателя Госдумы, "решения, которые принимают сегодня на Украине, абсолютно не регулируются ни их законодательством, ни международными законами, никакой логикой".

В.Володин считает, что президент Украины Петр Порошенко пытается набрать очки в избирательной кампании с помощью популистских заявлений.

"Многое лежит в логике избирательной кампании, где один из участников - президент Украины Порошенко является аутсайдером", - заявил журналистам в четверг спикер Госдумы, комментируя по их просьбе введение официальным Киевом санкций в отношении россиян, в том числе В.Володина.

Он полагает, что высказывания П.Порошенко по поводу того, что Украина "вернет себе Крым", иные подобные заявления, равно как и "провокации в Керченском проливе" - все это делается для того, чтобы сохранить личную власть.

"Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, победить честно у него не получится", - полагает В.Володин.

Спикер ГД добавил, что "доверие к таким выборам уже обнулилось".

Между тем, в нижней палате новые санкции со стороны Киева связывают с принятым Госдумой "решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года".

Такая группа была сформирована в среду по предложению В.Володина.

Возглавил рабочую группу первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ)

Она оценит ущерб, нанесенный Украиной Крыму с декабря 1991 года по март 2014 года.

Впервые идею проведения такого анализа озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал тогда В.Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым.

Накануне президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", в том числе относительно руководителей Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ.

По данным пресс-служба СНБО, по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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