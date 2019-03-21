РЖД предоставит 50-процентную скидку школьникам на лето

21.03.19 08:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 марта. Interfax-Russia.ru - Российские школьники смогут приобрести билеты на поезд за половину стоимости в летний сезон, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Холдинг "РЖД" для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что скидка действует при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава, курсирующих по всей территории России.

"В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ", - добавили в компании.

Приобрести льготный билет можно в кассах и на сайте РЖД.