Благовещенск рассчитывает получить статус "свободного порта"

21.03.19 08:42

© РИА Новости. Георгий Зимарев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области подали заявку в Минвостокразвития на распространение режима "свободного порта" на Благовещенск, рассчитывая стать пятым регионом в стране, где будет действовать льготный налоговый режим с преференциями.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что в заявку от столицы Приамурья - единственного в России города, расположенного на государственной границе - вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 млрд рублей. Потенциальные инвесторы создадут 400 рабочих мест.

"Распространение режима "Свободный порт Владивосток" - один из способов развития этой приграничной территории и международного кластера "Амур". (...) Новая экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал региона", - отметил губернатор Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.

По оценке главы Приамурья, режим свободного порта также расширит туристический потенциал области.

Якорным проектом в заявке названа трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ, которую планируется построить к 2021 году. В проект также входит пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.

На трассе будет работать 12 кабинок вместимостью 40 человек. В течение часа по маршруту, по оценкам инвесторов, будут проезжать до 2 тыс. человек. Время в пути из одного города в другой составит три минуты.

В заявку также попал проект соевого завода, который будет производить кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. Компания готова перерабатывать до 300 тонн соевых бобов в сутки. Завод сможет запустить производство в течение года после получения городом нового статуса. В планах производить до 68 тыс. тонн соевого шрота в год для центральной части России и 14 тыс. тонн соевого масла для поставок в Китай.

Третьим в списке потенциальных резидентов числится завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова поставлять на строительный рынок Амурской области и ближайших регионов до 100 тыс. кубометров в год.

Власти Приамурья рассчитывают включить Благовещенск в зону "свободного порта" к началу открытия движения по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, которое намечено на конец года.