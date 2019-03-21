Врио главы Республики Алтай Хорохордин прибудет в регион 22 марта

21.03.19 08:48

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Назначенный накануне врио главы правительства Республики Алтай Олег Хорохордин прилетит в Горно-Алтайск в пятницу, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона.

"Александр Васильевич (Бердников - ИФ) прибывает в регион из Москвы сегодня, а временно исполняющий обязанности прибывает только завтра. Представление его назначено на 12:00 местного времени 22 марта", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай", приняв отставку А.Бердникова "по собственному желанию".

Глава государства назначил О.Хорохордина врио главы Республики Алтай.

А.Бердников был назначен президентом на пост главы региона в декабре 2005 года, в 2009 году его четырехлетний срок полномочий был продлен. В результате выборов 14 сентября 2014 года А.Бердников был избран на пост главы региона сроком на 5 лет.

О.Хорохордин родился в 1972 году в селе Глушинка соседнего с республикой региона - Алтайского края. Закончил Алтайскую академию экономики и права, работал в аппарате полпреда в Центрального федерального округа, в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года возглавляет совет НП "ГЛОНАСС", а также занимает пост замруководителя секретариата председателя правительства РФ.