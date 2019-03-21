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21.03.19 08:55

Спецслужбы Приамурья обезвредили "террористов", захвативших крупный торговый центр

© РИА Новости. Георгий Зимарев
21 марта. Interfax-Russia.ru - Крупный торговый центр в Благовещенске Амурской области в четверг стал местом сбора силовых структур, представителей федеральных ведомств и власти Амурской области, которые отрабатывают навыки взаимодействия по освобождению заложников в рамках антитеррористических учения.

"По легенде в центральном холле комплекса "Старый город" торгово-развлекательного центра "Острова" произошел подрыв самодельного взрывного устройства, совершено вооруженное нападение и захват заложников в концертном зале. Позже группа вооруженных людей была обнаружена и ликвидирована", - говорится в сообщении регионального управления ФСБ России.

Также перед взрывотехниками ФСБ была поставлена задача обезвредить взрывное устройство, которое по сценарию один из условных террористов попытался заложить на территории центра.

"На практике отрабатываются действия по блокированию объекта террористического акта, эвакуации из условно опасной зоны людей, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию "террористов", оказанию медицинской помощи пострадавшим, ликвидации очага возгорания и обезвреживанию самодельного взрывного устройства", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата оперативного штаба области Андрея Полтаробатько.

Всего в учениях задействовано около 600 сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и около полусотни единиц автомобильной и специальной техники.

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