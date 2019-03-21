Зимнюю дорогу по льду Байкала на Ольхон закрыли из-за трещин и пропарины

21.03.19 08:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 марта. Interfax-Russia.ru - Ледовая переправа по озеру Байкал на его единственный обитаемый остров Ольхон закрыта из-за резкого ухудшения качества льда, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

"На 6-м км ледовой дороги "Куркут - Иркутская губа", в 30 метрах от левой полосы, на льду Байкала образовалась пропарина диаметром до 3 метров. Там же - две глубоких трещины большой протяженности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным МЧС, из-за высоких дневных температур на Байкале изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины.

"Качество льда не позволяет допускать не только выезд автомобилей, но и массовый выход людей на лед", - отмечается в официальном Instagram-аккаунте регионального главка МЧС.

Транспортное сообщение с Ольхоном, по договору с местной администрацией, до начала навигации на Байкале будут обеспечивать шесть судов на воздушной подушке.

Всего в настоящее время в Иркутской области продолжают действовать 44 ледовые переправы из 50-ти, открытых зимой.