ЦИК рассмотрит вопрос о передаче Грудинину думского мандата

21.03.19 09:29

© РИА Новости. Антон Денисов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Центризбирком в четверг решит, передавать ли мандат Госдумы, вакантный после смерти Жореса Алфёрова, экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

Согласно проекту повестки заседания ЦИК России, одним из рассматриваемых вопросов станет передача вакантного мандата депутата Госдумы седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка, выдвинутого КПРФ, П.Грудинину.

По данным ЦИК, к заседанию будет подготовлен проект постановления по этому вопросу.

Ранее руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил "Интерфаксу", на этом заседании планирует присутствовать председатель ЦК партии Геннадий Зюганов и ряд представителей КПРФ.

Ранее президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал передачу П.Грудинину думского мандата Ж.Алферова.

Нобелевский лауреат и депутат от фракции КПРФ Ж.Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни.

Ж.Алферов был избран в Госдуму по общефедеральному списку. В связи с этим уполномоченный орган партии имеет возможность предложить ЦИК любую кандидатуру из состава данного списка.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" П.Грудинин был избран председателем совета депутатов города Видное в сентябре 2017 года. В 2018 году он принимал участие в выборах президента РФ от КПРФ. 14 февраля 2019 года Совет депутатов Видного снял П.Грудинина с должности председателя, а 26 февраля досрочно прекратил его депутатские полномочия.