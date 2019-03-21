В Третьяковке прошёл "несанкционированный перформанс" полуобнаженного мужчины

21.03.19 09:46

© РИА Новости. Максим Блинов

21 марта. Interfax-Russia.ru - В Третьяковской галерее прошёл "несанкционированный перформанс" полуобнаженного мужчины, угрозы музейным предметам нет.

"20 марта в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких "современных художников", в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины", - пояснили в пресс-службе журналистам.

Там добавили, что угрозы для "произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было".

В свою очередь официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел вне зоны ответственности поста Росгвардии.

"Пост Росгвардии находится на входе в музей. Об инциденте мы узнали от сотрудников музея",- сказал В. Грибакин, напомнив, что на выходе из музея нет постов Росгвардии.