Программу по развитию ДФО летом внесут в правительство РФ

21.03.19 09:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года летом должна быть внесена в правительство РФ, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Работа над ней (программой - ИФ) ведется, существует график. Мы ее должны летом этого года внести в правительство", - сказал Ю.Трутнев в четверг журналистам во Владивостоке после заседания совета при полпреде президента РФ в ДФО.

Ю.Трутнев отметил, что программа широко обсуждалась жителями региона.

"В разработке, обсуждении национальной программы приняли участие более 160 тыс. жителей Дальнего Востока. Все эти предложения обобщены, рассмотрены в большинстве субъектов, и лягут в основу разработки национальной программы", - добавил полпред.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам IV Восточного экономического форума. С 15 декабря работает сайт дв2025.рф для сбора предложений жителей по развитию дальневосточного региона.