|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.03.19 09:48
Программу по развитию ДФО летом внесут в правительство РФ
"Работа над ней (программой - ИФ) ведется, существует график. Мы ее должны летом этого года внести в правительство", - сказал Ю.Трутнев в четверг журналистам во Владивостоке после заседания совета при полпреде президента РФ в ДФО.
Ю.Трутнев отметил, что программа широко обсуждалась жителями региона.
"В разработке, обсуждении национальной программы приняли участие более 160 тыс. жителей Дальнего Востока. Все эти предложения обобщены, рассмотрены в большинстве субъектов, и лягут в основу разработки национальной программы", - добавил полпред.
Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам IV Восточного экономического форума. С 15 декабря работает сайт дв2025.рф для сбора предложений жителей по развитию дальневосточного региона.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket